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Spor

Adana Demirspor'dan açıklama! ''Galatasaray maçında yoklar''

Adana Demirspor, Galatasaray maçı öncesi 4 futbolcusunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacağını açıkladı.

8 Aralık 2023 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan açıklama! ''Galatasaray maçında yoklar''
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Adana Demirspor, Galatasaray maçı öncesi 4 futbolcusunun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer almadığı belirtildi.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI!

"MARIO BALOTELLI

Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

ANDREAW GRAVILLON

Sol alt arka adale grubunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

ERTAÇ ÖZBİR

Belinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.

KEVIN RODRIGUES

Sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."

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