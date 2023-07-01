Adana Demirspor'dan Henry Onyekuru kararı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Henry Onyekuru'nun bonservisini alıyor.

SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Kulüp başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun opsiyonu için "Kullanmak zorundaydık. Yaptığımız pazarlıkta Avrupa'ya gidersek kullanma durumu vardı. Alacağız." dedi.

3.5 MİLYON EURO

Adana Demirspor, 25 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'a 3.5 milyon euro ödeyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 30 resmi maçta süre aldı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.