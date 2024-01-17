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Spor

Adana Demirspor'dan kupaya sürpriz veda!

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmadığı mücadelede penaltı atışları sonucunda 24Erzincanspor üst tura yükselen taraf oldu.

17 Ocak 2024 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan kupaya sürpriz veda!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi.

24Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.

Karşılaşma 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.

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