Adana Demirspor'dan sezona iyi başlangıç

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 5-0 mağlup etti.

Adana ekibi ile Moldova temsilcisi, Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde karşılaştı.

Mavi-lacivertli takım karşılaşmaya, Goran, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda ve Cherif 11'i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Ndiaye, Cherif ve Belhanda'nın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda da Gulbrandsen ve Emre Akbaba'nın ayağından 2 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı