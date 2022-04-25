İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,773
  • EURO
    15,8744
  • ALTIN
    898.745
  • BIST100
    2493.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! ''Üzüntüyle öğrendik''
Spor

Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması! ''Üzüntüyle öğrendik''

Adana Demirspor Kulübü, oğlu rahatsızlanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

IHA25 Nisan 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçı öncesinde oğlu ameliyat için hastaneye kaldırılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adana Demirspor; Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlunun maçtan önce ameliyata alınmak üzere hastaneye kaldırılmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.