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Spor

Adana Demirspor'dan Younes Belhanda'ya ceza!

Adana Demirspor, takım oyuncuları ve teknik heyetin isteğiyle Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmadığını, 180 bin euro para cezası kesildiğini açıkladı.

15 Mart 2023 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan Younes Belhanda'ya ceza!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda'ya para cezası verildiğini duyurdu.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 EURO para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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