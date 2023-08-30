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Spor

Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Grek

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek. Hakem Jose Luis Munuera yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Grek
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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