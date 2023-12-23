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Spor

Adana Demirspor'un rakibi Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor' ağırlayacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un rakibi Antalyaspor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

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