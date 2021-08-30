Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu! Vincenzo Montella yola çıktı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:40

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adan Demirspor teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Adana temsilcisi, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella anlaşma sağladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık." açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.