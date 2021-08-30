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Spor

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu! Vincenzo Montella yola çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı getiriyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella ile anlaştıklarını duyurdu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:40
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adan Demirspor teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Adana temsilcisi, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella anlaşma sağladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık." açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

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