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Spor

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli dün ülkesinde dizinden ameliyat oldu.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu
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Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası kulüp başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

5 MAÇTA 3 GOL ATTI

Sezon başı kadroya katılan Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 5 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan İtalyan futbolcu, 181 dakikada sahada kaldı.

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