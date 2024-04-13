İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana'da maç sonu ortalık karıştı! Taraftar sahaya indi
Spor

Adana'da maç sonu ortalık karıştı! Taraftar sahaya indi

Adana Demirspor-Kayserispor maçında Hasan Ali Kaldırım ile tartışan bir taraftar sahaya girdi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Adana'da maç sonu ortalık karıştı! Taraftar sahaya indi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

TARTIŞMA ÇIKTI!

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı.

SAHA KENARINA İNDİ!

Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.

BAŞKANLAR DEVREYE GİRDİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.