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Spor

Adanaspor 15 maç sonra kazandı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Adanaspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve 15 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

13 Aralık 2024 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Adanaspor 15 maç sonra kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 75. dakikalarda penaltıdan Feyzi Yıldırım, 65. dakikada ise Ciss kaydetti.

Adanaspor ligde 15 maç sonra galibiyet aldı. Ev sahibi ekip tek galibiyetini Esenler Erokspor'a karşı almıştı. Yeni Malatyaspor ise çıktığı 16 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor ise -21 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Gençlerbirliği ile oynayacak. Yeni Malatyaspor ise Iğdır FK'ye konuk olacak.

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