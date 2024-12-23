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Spor

Adanaspor, Ankara'dan galip dönüyor

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 kazandı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Adanaspor, Ankara'dan galip dönüyor
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Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Feyzi Yıldırım, 67. dakikada Methan Altunbaş kaydetti.

Ligde geçtiğimiz hafta Yeni Malatya'yı yenerek 14 maç sonra kazanan Adanaspor, bu galibiyetle üst üste 2. zaferini aldı ve toplamda 3. kez ligde kazandı. Gençlerbirliği ise 4 maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 14 yaptı. Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.

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