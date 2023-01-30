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Spor

Adanaspor, Devran Şenyurt'u kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak FC Aarau'da forma giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Adanaspor, Devran Şenyurt'u kadrosuna kattığını açıkladı
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Adanaspor, orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, son olarak İsviçre ekibi FC Aarau forması giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün yapmış olduğu açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.

DEVRAN ŞENYURT'UN FC AARAU PERFORMANSI

Son olarak formasını giydiği FC Aarau'da U18 takımında 2021-22 sezonunda toplam 14 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1070 dakika süre alan 18 yaşındaki oyuncu, 3 golle takımına katkıda bulundu.

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