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Spor

Adanaspor, evinde BB Erzurumspor ile yenişemedi

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:10
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

ADANASPOR: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)

GOL: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)

SARI KART: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)

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