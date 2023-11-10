Adanaspor, Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 12 hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 6 ve 80. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti. Adanaspor ise 12 puanda kaldı.
Adanaspor, önümüzdeki maç haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği sahasında başkent derbisinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Adanaspor'dan A. Dabo kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken, araya giren Özgür topu alıp ceza yayı üzerinde bulunan Kayode'ye gönderdi. Bu oyuncu kontrol edip sağ ayağının içiyle sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada Oberlin, ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına atılan Hakkı'yı gördü. Hakkı ceza alanına grip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan vurdu, top kaleci Orkun'dan geri döndü.
44. dakikada Gençlerbirliği ekibi ceza alanı önü sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Özgür'ün ortasında arka direkte bulunan Ensar dokundu. Top yandan auta çıktı.
80. dakikada Kayode'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0