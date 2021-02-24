Adanaspor - Giresunspor maçında korku dolu anlar! Kaleci Karacic fenalaştı

DHA 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:40

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında, Adanaspor'un Giresunspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekibin file bekçisi Goran Karacic fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bosna-Hersekli eldivenin tansiyonunun düştüğü belirlendi.

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor'u konuk etti. Maçın 23'üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.