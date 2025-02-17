Adanaspor ile Ümraniyespor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEME ÇARPAN TOP SONUCU GOL İPTAL EDİLDİ

Maçta, Adanasporlu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı gol, topun hakeme çarpması nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor son 7 maçta 2. kez puan sevinci yaşadı ve 20 puana yükseldi.

Ümraniyespor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor.