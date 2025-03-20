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Spor

Adanaspor: Maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Adanaspor: Maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildi
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Adanaspor'da maddi kriz, personel ve futbolcular maaşlarını alamıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzü ve Adanaspor taraftarlarının aklını karıştırmak, küme hattındaki rekabet gücümüzü zayıflatmak adına yapılan bu çirkin ithamlar kesinlikle kabul edilemezdir. Oyuncu ve personel maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildir. Her kulübün yaşadığı maaş ödeme gecikmesi bizlerde de yaşanmıştır. Bir hafta geciken ödemelerin sanki aylardır ödenmiyor gibi yansıtılması ve bazı taraftarlarımızın bu açıklamalara inanması bizleri derinden üzmüştür."

Kulübün yönetim kurulunun, söz konusu paylaşımlar ve provokasyonlara karşı gerekli çalışmaları yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adanaspor büyük bir camiadır. Önümüzde çok önemli maçlarımızın olduğunu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimizi, hiçbir dedikodunun, karalama kampanyası yapan kişilerin bizleri yıldırmayacağını ve armamıza zarar veremeyeceğini bildiririz."

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