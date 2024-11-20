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Spor

Adanaspor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Adanaspor maçın hazırlıklarına devam etti.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Adanaspor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor
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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Yusuf Şimşek yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yapıldı.

Yusuf Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bütün Adanalıları maça davet eden Şimşek, "İnşallah hep birlikte güçlü bir şekilde bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Ben oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Taraftarların da desteğiyle inşallah 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Lütfen pazar günü saat 16.00'da kimseye randevu vermeyin. Stadyuma herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın stoperlerinden Fatih Kurucuk da milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini anlatarak, "Çalışmalarımız son derece verimli ve keyifliydi. Sakaryaspor mücadelesine bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu zor zamanlarda takımın size ihtiyacı var. Umarım hafta sonu hep beraber 3 puanı kucaklayacağız." diye konuştu.

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