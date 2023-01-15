Adanaspor, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda Adanaspor ile karşılaştı. Adanaspor 27. dakikada Leya'nın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Tuzlaspor'da ceza sahası ön çizgisi dışından Imbula'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

27. dakikada Adanaspor atağında Emre Kaplan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Burak Çoban topu Leya'nın önünde indirdi. Bu oyuncunun ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tuzlaspor atağında sağ taraftan yapılan ortada arka direkte Mehmet Coşkun'un kafa vuruşunda kaleci Ahmet Said kurtarışında meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası gönderdiği pasta penaltı çizgisinde topla buluşan Mata, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

45+5. dakikada savunma arkasında atılan pasta topla birlikte ceza sahasına giren Mata, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ahmet Said'in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.

62. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahası giren Yahaya'nın içeri gönderdiği pasta Adeniyi'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Tuzlaspor'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Muhammed Demirci'nin yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ahmed Said'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Terzi xx, Sezgin Çınar xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Imbula xx, İbrahim Has x (Muhammed Demirci dk. 59 x), Bilal Başacıkoğlu x (Yahaya dk. 59 x), Erol Akdağ xx (Kone dk. 87 ?), Mata xx, Adeniyi xx (Ozan Papaker dk. 77 x)

Yedekler: Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Gökhan Akkan, Kerem Korkmaz, Göksu Mutlu

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Adanaspor: Ahmet Said xx, Ferhat Katipoğlu xx, Roche xx, Yiğithan Güveli xx, Emre Kaplan xx, Hakkı Türker xx, Bennasser xx, Burak Çoban xx (Sacko dk. 75 x), Pedro Nuno xx (Ahmethan Köse dk. 64 x), Tetteh xx (Mehmet Etöz dk. 64 x) , Aaron Leya xxx (Metehan Mollaoğlu dk. 88 ?)

Yedekler: Arda Akbulut, Metehan Altunbaş, Hüseyin Öztürk, Berkan Güner, Enes Sağlık, Muhammed Ardıç

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Gol: Leya (dk.27) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Imbula, Emre Koyuncu, Ogün Bayrak (Tuzlaspor), Ahmethan Köse, Mehmet Etöz (Adanaspor)