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Spor

Adanaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 4 golle kazandı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Adanaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 4 golle kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adanaspor, ev sahibi Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Adanaspor'un golleri 8. dakikada Orkan Çınar, 44. dakikada Endri Çekici (penaltı), 45+0. dakikada Feyzi Yıldırım ve 87. dakikada Burhan Tuzun'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Yiğit Ulaş, 41. dakikada direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen farklı bir galibiyet elde etti.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.

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