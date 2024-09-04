Adanaspor'da antrenman öncesi Sol Bamba anısına saygı duruşu yapıldı

Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Soulaymane Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcular, Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.

Turuncu-beyazlı ekip antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.