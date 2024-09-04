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Spor

Adanaspor'da antrenman öncesi Sol Bamba anısına saygı duruşu yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Adanaspor'da antrenman öncesi Sol Bamba anısına saygı duruşu yapıldı
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Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Soulaymane Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcular, Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.

Turuncu-beyazlı ekip antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

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