Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi
TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor yaptığı açıklama ile yeni teknik direktörünü duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.
(AA)
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