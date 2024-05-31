İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama!
Spor

Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün satışına yönelik görüşmelerle ilgili nihai sonucun 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

31 Mayıs 2024 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelerle ilgili nihai sonucun 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, kulübün devriyle ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yönetim kurulu olarak, her zaman olduğu gibi Adanaspor'un geleceğini daha sağlam temellere oturtmak, kulübü daha ileri taşıyaması ve sürdürülebilir başarılar elde etmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, yapılan görüşmelerde belirli bir noktaya gelinmiştir. Ancak, detaylı ve titiz bir değerlendirme süreci gerektiren bu tür anlaşmalarda nihai sonuca ulaşmak zaman alabilmektedir. Pazartesi günü bu süreçle ilgili nihai sonuçları ve anlaşmanın detaylarını paylaşmak üzere gerekli açıklamayı yapacağız. Adanaspor'un geleceği için büyük önem taşıyan bu süreçte, kulübümüzün menfaatlerini en üst seviyede korumak adına azami hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.