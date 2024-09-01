Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi. Bamba'nın 39 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTALIĞI NÜKSETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI



Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı. Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

NON-HODGKİN LENFOMASI NEDİR



Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemde yer alan olgun B lenfosit, T lenfosit veya NK lenfosit (doğal öldürücü hücreler)hücre gruplarından herhangi birinden kaynaklanan lenfomadır. Non-Hodgkin lenfomanın içerisinde çok sayıda farklı klinik ve laboratuvar özellik gösteren alt grup mevcuttur.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ



Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKTI



Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

BAMBA'NIN ADANASPOR'DAKİ SON SÖZLERİ



Sol Bamba son olarak AA muhabirine açıklamada bulunmuştu. Bamba, "Kulübe gelmeden önce oynamak istediğim sistemin 3-4-3 ve 3-5-2 olduğunu söylemiştim. Türkiye'de bu taktiğe çok alışık değiliz. Son maçta gerçekten iyi mücadele ettik. Oyuncularım gelip bu taktikten memnun olduklarını ifade etti. Bundan dolayı Adanaspor 3-4-3 şeklinde devam edecek" diye konuştu.

Bamba, "Takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları bulup buraya getirmek istiyoruz. Yeni oyuncularımı görmek ve takıma monte etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ADANASPOR AÇIKLAMA YAPTI

Adanaspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.