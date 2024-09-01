İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor'un acı günü! Sol Bamba hayatını kaybetti
Spor

Adanaspor'un acı günü! Sol Bamba hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü, futbolculuk döneminde Trabzonspor'da forma giyen Sol Bamba hayatını kaybetti. İşte detaylar...

1 Eylül 2024 Pazar 00:39 - Güncelleme:
Adanaspor'un acı günü! Sol Bamba hayatını kaybetti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi. Bamba'nın 39 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTALIĞI NÜKSETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı. Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

NON-HODGKİN LENFOMASI NEDİR

Non-Hodgkin lenfoma, lenfatik sistemde yer alan olgun B lenfosit, T lenfosit veya NK lenfosit (doğal öldürücü hücreler)hücre gruplarından herhangi birinden kaynaklanan lenfomadır. Non-Hodgkin lenfomanın içerisinde çok sayıda farklı klinik ve laboratuvar özellik gösteren alt grup mevcuttur.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKTI

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

BAMBA'NIN ADANASPOR'DAKİ SON SÖZLERİ

Sol Bamba son olarak AA muhabirine açıklamada bulunmuştu. Bamba, "Kulübe gelmeden önce oynamak istediğim sistemin 3-4-3 ve 3-5-2 olduğunu söylemiştim. Türkiye'de bu taktiğe çok alışık değiliz. Son maçta gerçekten iyi mücadele ettik. Oyuncularım gelip bu taktikten memnun olduklarını ifade etti. Bundan dolayı Adanaspor 3-4-3 şeklinde devam edecek" diye konuştu.

Bamba, "Takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları bulup buraya getirmek istiyoruz. Yeni oyuncularımı görmek ve takıma monte etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ADANASPOR AÇIKLAMA YAPTI

Adanaspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.