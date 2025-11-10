İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Aday kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'dan Eren Elmalı açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkartıldı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 22:01
Aday kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'dan Eren Elmalı açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bu futbolcular arasında yer alan Eren Elmalı'nın A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Takım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."

