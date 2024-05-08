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Spor

Aday olacağı iddia edilmişti! Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

Fenerbahçe'de bu ay içerisinde yapılması beklenen başkanlık seçiminde eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı ciddi şekilde iddia edilmişti. Yıldırım, yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

8 Mayıs 2024 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Aday olacağı iddia edilmişti! Yıldırım'dan başkanlık açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını dile getirdi.

Yazılı açıklamada, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım." dedi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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