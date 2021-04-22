Adem Asil olimpiyat kotası almaya hak kazandı

DHA 22 Nisan 2021 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 22:27

Erkekler eleme müsabakalarında milli takım dokuz final hakkına ulaşırken, Adem Asil genel tasnifte elde ettiği 84.032 puan ile Avrupa kıtasından son boş kotayı kazandı ve Tokyo'da yarışacak cimnastikçi sayısını beşe çıkardı.

Genel tasnifte Ahmet Önder 84.131 puan, Adem Asil 84.043 puan ile, yer aletinde Adem Asil 14.600, Ahmet Önder 14.466 puan ile, halka aletinde İbrahim Çolak 14.733 puan ile, paralel bar aletinde Ferhat Arıcan 15.133, Ahmet Önder 14.800 puan ile, barfiks aletinde Ahmet Önder 13.733, Adem Asil 13.700 puan ile finale kaldı.

FİNAL PROGRAMI

Genel Tasnif (All-Around): Yarın - 18.00

Yer Aleti: 24 Nisan Cumartesi - 14.30

Halka Aleti: 24 Nisan Cumartesi - 16.10

Paralel Bar Aleti: 25 Nisan Pazar - 15.00

Barfiks Aleti: 25 Nisan Pazar - 16.00