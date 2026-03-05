İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
Spor

Adem Bona'dan 12 sayılık katkı! Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı devirdi

NBA nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup ederken milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 106-102 yendi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup etti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Chet Holmgren 28 sayı, 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayı, 8 asistle Thunder'ın galibiyetinde başrolü oynadı.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.

ADEM BONA'DAN JAZZ POTASINA 12 SAYI

Philadelphia 76ers, çekişmeli geçen mücadelede Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.

  • Adem Bona
  • Philadelphia 76ers

