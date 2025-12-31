İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies engelini aştı

Milli basketbolcu Adem Bona'nın TAKIMI Philadelphia 76ers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 139-136'lık skorla mağlup etti.

31 Aralık 2025 Çarşamba 10:19
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies engelini aştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı uzatmalarda 139-136 mağlup etti.

Uzatmaya giden maçı kazanan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 4 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile galibiyete katkı verdi.

Uzatmalarda da son 2 saniyeye girilirken skordaki 136-136 eşitliği, VJ Edgecombe'nin üçlüğü bozdu ve karşılaşma 139-136 sona erdi.

76ers'ta Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin 34'er sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı.

Grizzlies'ta maçın en skorer oyuncusu Ja Morant'ın 40 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DÜN 41 YAŞINA GİREN LEBRON JAMES'İN 17 SAYISI YETERLİ OLMADI

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 128-106 yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisine sona verdi.

Pistons'ta Cade Cunningham, 27 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk performansıyla öne çıkan isim oldu.

Lakers'ta Luka Doncic'in 30 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmazken dün 41 yaşına giren LeBron James ise 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile maçı tamamladı.

  • Adem Bona
  • Philadelphia 76ers

