15 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Adem Bona'nın çabası yetmedi! Philadelphia 76ers sahasında yenildi

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 133-107 mağlup oldu.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:37
Adem Bona'nın çabası yetmedi! Philadelphia 76ers sahasında yenildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'a 133-107 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. 76ers'ta Joel Embiid ise 20 sayı attı.

Maçı kazanan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt kaydetti.

SENSABAUGH'UN 43 SAYILIK KARİYER REKORU GALİBİYETE YETMEDİ

Utah Jazz, Brice Sensabaugh'un kariyer rekoru olan 43 sayısına rağmen Chicago Bulls'a deplasmanda 128-126 yenildi.

Nikola Vucevic, 35 sayıyla Bulls'un en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

CLİPPERS'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Los Angeles Clippers, sahasında Washington Wizards'ı 119-105 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 33, James Harden ise 22 sayıyla maçı tamamladı.

Wizards'ta Kyshawn George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

