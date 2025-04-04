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Spor

Adem Bona'nın kariyer gecesi! NBA'de alev aldı

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks ile karşılaştı. 76ers, mücadeleyi 126-113 kaybederken Adem Bona da karşılaşmayı 28 sayı, 6 ribauntla tamamlayarak kariyer rekorunu kırdı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Adem Bona'nın kariyer gecesi! NBA'de alev aldı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 28 sayı, 6 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks'a 126-113 yenildi.

NBA'de 6 maç yapıldı. 76ers'da Quentin Grimes 24 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Guerschon Yabusele'nin 22 sayısı ve Jared Butler'in 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bucks'da Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 20 asist, 17 ribaunt ve "triple-double"la galibiyetin mimarı oldu.

Brook Lopez 17 sayıyla oynarken Kyle Kuzma 16 sayılık performans gösterdi.

MEMPHİS GRİZZLİES SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Memphis Grizzlies deplasmanda Miami Heat'i Ja Morant'ın son saniye basketiyle 110-108 mağlup etti.

Grizzlies'da Morant 30 sayıyla oynarken Scotty Pippen Jr. ve Desmond Bane 17'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Miami Heat'de Tyler Herro 35 sayı, Bam Adebayo 26 sayı ve Kel'el Ware 13 sayı,15 ribauntluk performans gösterdi.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 113-126

Washington Wizards-Orlando Magic: 97-109

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 103-112

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 108-110

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 90-105

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 116-123

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