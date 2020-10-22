IHA 22 Ekim 2020 Perşembe 18:46 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:03

Yeni Malatyaspor TV’de canlı yayın konuğu olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, sakatlığı hakkında son bilgileri paylaştı. Deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Konyaspor maçında ısınma sürecinde yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle kadrodan son anda çıkarıldığını belirten Büyük, “Özellikle çok oynamak istediğim bir maçtı. Kısmet böyleymiş. Daha kötü olmaması adına riske girmedik” dedi.

Konyaspor karşısında iyi bir mücadele sergileyen takım arkadaşlarını da tebrik eden Büyük, “Tüm arkadaşlarımın yüreğine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Belki de kazanabileceğimiz bir maçtı, çok iyi oynadık takım olarak. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz zaman takım olarak daha iyi olacağız” ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY’DA ELİMDEN GELENİ YAPTIM"



Geçen sezon Galatasaray’a transfer olan ve 1 yıl sonra yeniden Yeni Malatyaspor’a dönen Adem Büyük, her futbolcunun hayalinin büyük bir takımda oynamak olduğunu, kendisinin de yakaladığı bu fırsatı değerlendirdiğini söyledi.

Galatasaray’a transferinde katkısı olan Teknik Direktör Fatih Terim’e teşekkür eden Büyük, “Galatasaray’da elimden geleni yaptım. Oynadığım bütün takımlarda savaşmaktan geri kalmayan bir futbolcu olmadım. Orada çok güzel günlerim geçti. Yeni Malatyaspor’dan ayrılırken o dönem şartlar o şekilde gelişti, benimde elimde bu şekil bir fırsat vardı, bende değerlendirdim.

Galatasaray’da çok güzel arkadaşlıklar edindim, güzel tecrübeler edindim. Bana kulüp tarafından hiçbir şekilde senle yolları ayrılmak istiyoruz denilmedi. Karakterimde oturarak, yatarak para kazanmak yok. Bende Fatih hocama rica ettim oda anlayışla karşıladı. Kulüp olarak inandığım Yeni Malatyaspor camiasına geldiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG’DE RAHATLIĞA YER YOK"



Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un ligde zor bir süreç yaşadığını da anımsatan Adem Büyük, “Süper Lig’de böyle rahatlığa kesinlikle yer yok, büyük sıkıntılar yaşarız biz olsak da olmasak da. Birey olarak bir şey yapamayız ancak bütün olarak başarı elde edebiliriz” dedi.

Canlı yayında taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan golcü isim, maçların daha gollü geçmesini isteyen bir taraftara verdiği cevapta, “Biz de çok gol atmak istiyoruz ama takımda alışma süreci var. Bununda etkisi doğal olarak var. 1-0 da olsa kazanıyoruz, sağlamcı olalım kazanalım 3 puanı alalım. Ben de bazen dışarıdan izlediğim zaman gol kaçırdığım anları ‘Bu gol kaçar mı diyorum’ ama sonuçta kazandık mı sıkıntı olmuyor” ifadelerine yer verdi.

"NORMAL BİR ADALE AĞRISI OLSAYDI EMİN OLUN OYNARDIM"



Konyaspor maçı öncesi yaşadığı adale sakatlığı ile ilgili de sorulan sorulara cevap veren Büyük, “Ben çok fazla üst adale gurubunda hiç sakatlık yaşamadım, bu ilk oldu. Adale de kemiğe yakın bir yerde olduğu için aslında biraz problem oldu. Normal bir adale ağrısı olsaydı emin olun oynardım” diye konuştu.

Hakemlerle ilgili sorulan soruya da cevap veren Büyük, “Bir şey dediğimiz zaman hemen ihtar alıyorsunuz sert bir şekilde yada sarı kart görüyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, hakemlere güvenmek gerekiyor ama şöyle de bir şey var, bazen gözle görülen şeyler var. Birisi görmüyorsa birisi mutlaka görüyor. Konyaspor maçında Zeki Yavru’ya yapılan müdahale bana göre kırmızı kart. O müdahaleyi yapmasa Zeki, topu kontrol edip gidecek. Bu konuda söylenecek çok şey var ama bu konulara girmeyelim. Biz futbolcuların da tabi özeleştiri yapması gerekiyor, bazı şeylere dikkat etmemiz lazım” dedi.