Adem Büyük: ''Hakkınızı helal edin''

Galatasaray’dan karşılıklı anlaşarak ayrılan deneyimli futbolcu Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılılara veda etti.

Adem veda yazısında şu ifadelerini kullandı:

"Sevgili Galatasaray Ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim, Galatasaray’daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz. Ben de bu sevgiye karşılık verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerimde taşıdığım armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ancak sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray’daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.