24 Şubat 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:41

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznür Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Adem Büyük ile Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Yeni Malatyaspor, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.