Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar öğrencileri Göztepe maçına davet etti

IHA 6 Ocak 2022 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:47

Yapılan kitap dağıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, Trabzonspor maçının zor olacağını ancak mücadele edeceklerini belirtti. Kaptan Adem Büyük, transfer iddialarına cevap vererek, "Transferle alakala konuşacak bir şey yok. Buradayım. Sözleşmem devam ediyor. Şuan için öyle bir şey yok" dedi. Trabzon maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyük, "Trabzon maçı önemli bir maç. Büyük takıma karşı oynayacağız. Ligin lideri. Bizim de eksiklerimiz var. Durumumuz çok iyi değil. Mücadele etmeye gidiyoruz oraya. Puan alabilirsek tabi ki çok iyi bizim için. İmkansız diye bir şey yok. Ama çok zor olduğunu biliyoruz. Biz de onlara zorluk yaşatmaya gideceğiz oraya. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. Mutlu dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ONLARI MAÇLARIMIZA BEKLİYORUZ"

Gençleri ligin ikinci yarısında Göztepe maçına davet eden Adem Büyük, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ziyaret ettik. Biz de o çağlardan geçtik. Onların yaşında olduk. Böyle ziyaretler olunca biz de mutlu oluyorduk. Eminim ki onlarda çok mutlu olmuşlardır. Biz onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Onları maçlarımıza bekliyoruz. içeride oynayacağımız Göztepe maçına davet etmek için buraya geldik. Hem onları görüp tanışmak hem de davet etmek için geldik. Onlarda maça gelip bize desteklerini verecekler her zaman. Onlara okul hayatında, öğrenim hayatında başarılar diliyorum. Yollar açık olsun" diye konuştu.

SADIK ÇİFTPINAR: "BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZIN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Ligin ikinci yarısında transferlerle birlikte mücadeleci bir takım olmayı hedeflediklerini belirten Sadık Çiftpınar ise, "Bugüne kadar yaptığımızın çok daha fazlasını yapacağız. İkinci yarı çok daha farklı olacak. Gelen transferlerle beraber çok daha güçlü, çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğimize inanıyoruz. Bu yönde de çalışıyoruz. Hep birlikte sezon sonu ligi iyi bir yerde bitiririz diye temenni ediyorum. Ülkemizin geleceği olan genç kardeşlerimizin hedeflere ulaşması yolunda onlara ufak bir destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz. Onlardan da söz aldık, bundan sonraki iç saha maçlarımıza genç kardeşlerimizden bize destek amaçlı gelecekler. Onların mutluluğu için şehrimizin takımımızın başarısı için elimizden gelin yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Futbolcular daha sonra öğrencileri maça davet ederek kitap dağıtıp, fotoğraf çektirdiler.