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Spor

Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 20:11
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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Adem Büyük şu ifadeleri kullandı;

"Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız deyip, işin içinden çıkıyorlar. Kelimelerimi düzgün seçmem gerekiyor. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti. Bir tanesi geliyor burada, "Siz alttan almazsanız ben alttan almam" diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar! Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu. Ben bilmiyorum biz takım olarak ne yapacağız. Biri bana desin ki git şurada ara hakkını. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez! Her maçtan sonra neden hakem konuşuluyor? Futbolcularda mı, hocalarda mı, taraftarlarda mı sorun?"

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