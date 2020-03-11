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Spor

Adem Büyük'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı. Bugünkü idmanı yarıda bırakan Onyekuru'nun durumunun ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:15
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Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray’da Adem Büyük’ten kötü haber geldi. Bugünkü idmanda yer almayan golcü oyuncunun sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Öte yandan bugünkü hazırlıkları tedbir amaçlı yarıda bırakan Henry Onyekuru’nun da antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissettiği açıklandı. Oyuncunun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

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