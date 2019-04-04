Adem Büyük'ten transfer açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adem Büyük, şu ana kadar kendi kulübüyle resmi bir görüşme olmadığını ifade etti. Henüz kendisine gelen açık bir teklifin olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, “Benim burada kalmamı istiyorlar diye biliyorum. Bu çok net veya resmi bir şekilde değil ama menajerimle görüşülmüş. Şu anki durum itibariyle bu konunun çok fazla konuşulmamasından yanayız çünkü çok önemli maçlar oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Şu anda konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünerek, bu konunun kapatılmasını istedik. Tabi ki iki taraf için de hayırlısı olsun. Olursa burasının olmasını isterim. Kalmak isterim. Burada mutluyum ama şartlar ne getirir ya da ne götürür bilemeyiz. Sonuçta bu futbol, bugün buradasınız yarın başka bir yerde. Burada ben kendimi de düşünmek zorundayım, benim de bir ailem var. Bizim de menfaatlerimiz doğrultusunda oturup konuşacağız ama şu anda bu şekilde konuşmak çok doğru değil. Lig bitince daha net bir şekilde konuşacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)