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Spor

Adem Büyük'ten Yeni Malatyaspor'a kötü haber

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ün arka alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine devam edildiği açıklandı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:24
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu Adem Büyük'ün arka alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklaya göre kulüp doktoru Mehmet Karakuş, Sivasspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Adem Büyük, Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanmış, alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine Sırbistan'da devam edilmekte olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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