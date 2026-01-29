İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,429
  • EURO
    51,8586
  • ALTIN
    7205.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adem Çağlayan: Bir galibiyet serisi yakalarsak ilk hedefimize ulaşmış olacağız
Spor

Adem Çağlayan: Bir galibiyet serisi yakalarsak ilk hedefimize ulaşmış olacağız

Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama kolay maçın olmadığını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, 'İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. 3-4 hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız' dedi.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Adem Çağlayan: Bir galibiyet serisi yakalarsak ilk hedefimize ulaşmış olacağız
ABONE OL

Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama kolay maçın olmadığını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. 3-4 hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. Haftasında Altınordu'yu konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor, maçın hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Önceki maçın hakkının beraberlik olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "İki takım adına güçlü bir oyun yoktu sahada. Bizi oraya götüren sebepler vardı, biraz realist konuşmak gerekiyor. Aslında alınan bir puanın çok değerli olduğunu göreceğiz. Sahanın zemini çok ağırdı. Dışarıdan çok iyi görünüyordu ama içi balçıktı. Ankaragücü maçını da üç gün önce oynamamız bizi biraz yıpratmıştı. Beyoğlu maçına gidinceye kadar 3 gün burada antrenman yapamadık, sahamız kardı. Biraz zor şartlarda gittik. Oyun bizi memnun etmedi. Teşhisi biliyoruz, inşallah tedaviye devam edeceğiz. Play-Off hattından kopmamamız lazım. İnşallah kendimizi play-offa attığımızda oyuncuların üstündeki yükte kalkacak. Bundan sonrası Elazığspor için iyi olacak inşallah" diye konuştu.

Altınordu maçının zor geçeceğini belirten Çağlayan, "Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama öyle kolay maç yok. Kimler kimlere puan kaybediyor görüyoruz. Bizimde kötü sonuçlarımız oldu. Altınordu maçına odaklanmamız gerek. İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. Üç dört hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Çağlayan, "Şu an 3 oyuncuyla kat edilmiş bir yol var. İnşallah yarın, en geç pazartesi sonuçlanmış olur. 6 ve stoper oynayan bir oyuncu, bir tane sabit 6 numara bir de bir kaleci transferi var. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.