Adem Çağlayan: Bu hikayenin sonunda Elazığspor bir üst lige çıkacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. Haftası'nda Karacabey Belediyespor'u konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan, gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Batman Petrolspor maçını değerlendirerek konuşmasına başlayan Çağlayan, "Özellikle ilk 20 dakikalık bölümde maça çok iyi başlamıştık. İstemediğimiz bir sonuç oldu. Sezonbaşından beri oyuncu yapısıyla alakalı kronik sıkıntılar var. Teşhisini belirlemişiz, tedavi sürecini zaten yapıyoruz ve devam ediyor. Şampiyonluğa oynayan takımların artık bu tarz inişli çıkışlı grafiklerde olmaması lazım. Tamamen bir ritim yakalayıp onun üstüne devam etmemiz lazım. Grubu görüyorsunuz zaten Batman şuan lider. Şampiyonluğa oynayan takımların çok garip puan kayıpları oluyor. Karaman'a kaybettiler, Altınordu'yla berabere kaldılar. Bu da ligimizin çok dominant olmadığını gösteriyor. Hemen hemen her takımın gücü eşit. Çoğu takımın oyun gücü olduğuna da inanıyorum. Tamamen bireysel o gün çıkan ve iyi gününde olan oyuncular kazanıyor. Bu hikayenin sonunda Elazığspor bir üst lige çıkacak. Play-Off'a kendimizi attıktan sonra inşallah herşey güllük gülistanlık olacak. Birinci olarak da play-off dan da çıkmak bambaşka bir hikayedir sonuçta bu takımın bir üst lige çıkması önemlidir" diye konuştu.

Fuat Bavuk'un kadrodışı kalması hakkında da konuşan Adem Çağlayan, "Şuan Fuat Bavuk aramızda değil. Geçen hafta yaşanan bir talihsizlikten dolayı bir müddet yönetimimiz tarafından kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İnşallah bu da Fuat için bir tecrübe olur kendisine profesyonelliğe yakışmayan hareketler de artık bulunmaz. Çünkü biz Fuat'ı çok seviyoruz. Fuat'tan beklentimizde hem bizim hem Türk futbolunun beklentisi çok yüksek. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde bundan sonraki futbol kariyerini de daha olumlu pozitif geçirmesi anlamında bazen bu tür şeylere ihtiyaç vardır. Bizim için bir risk miydi? Riskti ama biz artık bu saatten sonra oyuncunun gücüne değil oyun gücüyle maçı kazanmamız lazım. Çünkü ne zaman kaliteli bir oyun sahada uzun bir süre devam ederse bu artık demek ki çoğu şeyin, yol olarak çoğu şeyin aşıldığı ve bundan sonraki süreç için çok güzel geleceğinin sinyallerini veriyor Fuat aramızda olsaydı tabii ki çok mutlu olurduk ama Fuat için bu süreç bence çok iyi geçecek. Umarım en kısa sürede de kendini toparlayacaktır" ifadelerini kullandı.