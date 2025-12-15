Adem Çak ilk maçından galibiyetle ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Lig 13. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşırken mavi siyahlılar bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Deplasmanda oynadığı maçta rakibi Diyarbekirspor'u Çağrı Yağız Yasak ve Hüseyin Ekici'nin golleri ile yenen mavi siyahlılar haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak; "Galibiyetle dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Takım olarak doksan dakika boyunca iyi mücadele ettik ve savaştık. Bu şekilde mücadele etmeye ve oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Alınan galibiyetten dolayı emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.