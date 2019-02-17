Adem Ljajic: Aptalca bir hareketti

Malatya deplasmanından üç puanla dönerek Fenerbahçe derbisi öncesi yükselişini sürdüren Beşiktaş'ta moralleri Adem Ljajic bozdu.

Boşnak asıllı yıldız zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü atarken, hemen ardından sevincini abartıp köşe direğini tekmeleyerek kırmıştı. Ljajic'in bu hareketi pahalıya patladı ve hakem Cüneyt Çakır yıldız oyuncuya sarı kartını gösterdi. Derbi öncesi ceza sınırında bulunan Ljajic böylelikle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Son haftalarda formunu artıran 27 yaşındaki oyuncu iple çektiği Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasından dolayı son derece üzgün. Boşnak asıllı yıldızı soyunma odasında arkadaşları teselli etti.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Maç sonrası otobüse bindiğinde hem takım arkadaşlarından hem de hocalarından özür dileyen Ljajic, "Çok pişmanım. Bir an kendime hâkim olmadım. Aptalca bir hareketti. Yaptığımı fark ettiğimde çok üzüldüm. Sizlerden çok özür dilerim" dedi. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in de bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe maçı planları değişmiş oldu. Derbide 10 numara bölgesinde Kagawa'yı ilk 11'de başlatması beklenen tecrübeli teknik adam, sağ kanadı ise yeniden Quaresma'ya teslim edecek. Kagawa'nın kondisyonunun hâlâ yetersiz olmasından dolayı Şenol Hoca'nın göbekte Dorukhan'ı oynatıp, ön liberoda Medel'e şans vermesi de ihtimaller arasında.

FORMUNUN ZİRVESİNDEYDİ

Adem Ljajic, son haftalarda takımın en etkili ismi olarak dikkat çekiyordu. Boşnak asıllı yıldız, ligde forma giydiği son beş maçta, beş gole doğrudan katkıda bulundu. Akhisar maçında iki golün asistini yapan, Erzurum karşısında da bir golün pasını veren Ljajic, Antalya ve Malatya deplasmanlarında da fileleri havalandırmıştı.

ATIBA KAZANDIRIYOR

Beşiktaş'ın 36'lık delikanlısı Atiba Hutchinson performansıyla göz kamaştırıyor. Malatya deplasmanında da fileleri sarsan ve son 3 haftada 2 gole ulaşan Kanadalı oyuncu taraftarların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, Kanadalı oyuncunun Süper Lig'de gol attığı maçlarda 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

(Türkiye)