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Spor

İddia Sırp basınından! Adem Ljajic ayrılıyor Nicolas Gaitan geliyor

Beşiktaş'ta eski formundan uzak olan ve bu sezon birçok maça yedek kulübesinde başlayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 00:46
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Sırp sitesi hotsport, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ljajic'i gelecek sezon takımda istemediğini iddia etti.

Haberin detaylarında Yalçın'ın, performansından memnun olmadığı Sırp futbolcunun yerine Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan'ı istediği ifade edildi.

"LJAJIC'İN YERİNE NICOLAS GAITAN!"

Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Gaitan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basını, 1 Temmuz itibarıyla serbest kalacak olan 32 yaşındaki Gaitan'ın Ljajic'ten daha düşük bir maaşla Beşiktaş'a imza atabileceğini öne sürdü.

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