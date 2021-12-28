Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve elden çıkarmak istediği Adem Ljajic'e Spor Toto Süper Lig takımı Medipol Başakşehir talip oldu.
Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından bildirdiği habere göre; Başakşehir, Adem Ljajic ile prensipte anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ljajic, Beşiktaş ile durumunu çözmesi halinde Başakşehir forması giymeye yakın gözüküyor.
30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlı formayla 85 maça çıkan Ljajic, 18 gol atarken, 26 kez de asist yaptı. Sırp 10 numara 2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynuyor.