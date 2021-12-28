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Spor

Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni adresi Başakşehir

Beşiktaş'ta sezon başında bu yana kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in yeni takımı belli oluyor. Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştı. Sırp futbolcunun transferi an meselesi... İşte detaylar...

28 Aralık 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:37
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve elden çıkarmak istediği Adem Ljajic'e Spor Toto Süper Lig takımı Medipol Başakşehir talip oldu.

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ADEM LJAJIC, BAŞAKŞEHİR YOLUNDA

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından bildirdiği habere göre; Başakşehir, Adem Ljajic ile prensipte anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ljajic, Beşiktaş ile durumunu çözmesi halinde Başakşehir forması giymeye yakın gözüküyor.

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85 MAÇTA 18 GOL, 26 ASİST

30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlı formayla 85 maça çıkan Ljajic, 18 gol atarken, 26 kez de asist yaptı. Sırp 10 numara 2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynuyor.

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