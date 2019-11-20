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Adem Ljajic için ilk teklif geldi

Beşiktaş yönetimi kadroyu yenilemek için kaynak arayışını sürdürürken Adem Ljajic'e gelen teklif yüreklere su serpti. Maliyetleri de azaltmak isteyen yönetimi rahatlatan ilk teklif Ljajic için geldi.

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Bu sezon inişli çıkışlı performansı ile tartışılan 28 yaşındaki oyuncuya Abdullah Avcı da sahip çıkarak yeniden eski günlerine dönmesi için büyük çaba sarf ediyor.
 
Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Boşnak futbolcunun performansının artışı ile birlikte transfer teklifleri de başladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr, 28 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlılara 8 milyon Euro teklif etti.
 
Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon Euro'ya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında ise Torino'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.
 
Diaby'nin 10 numarada başarılı performansı sonrası geride kalan yıldız futbolcuya gelen teklife yönetim de sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler bonservis geliri elde ederek, öncelikle forvet ve kanat transferlerini hemen bitirmek istiyor.
 
(Sabah)
 

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