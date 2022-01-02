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Spor

Adem Ljajic krizi çözüldü! Kimse bunu beklemiyordu: Geri dönüyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, ocakta siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Adem Ljajic kariyerinin zirvesini yaşadığı İtalya'ya dönmeye hazırlanırken Boşnak oyuncuya Genoa, Cagliari ve Spezia talip oldu.

star.com.tr2 Ocak 2022 Pazar 23:03 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 00:01
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Beşiktaş'ta ara transferde yolların ayrılması beklenen Adem Ljajic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Başakşehir ile de anılan Adem Ljajic'in Türkiye'den ayrılmak istediği ve İtalya'da Genoa , Cagliari ve Spezia takımlarının 30 yaşındaki oyuncuyu alabileceği öne sürüldü. Ljajic, bu sezon siyah-beyazlı forma ile hiç süre almadı.

ADEM LJAJIC TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ta bu sezon 1 dakika bile süre alamayan Adem Ljajic için, "Daha motive edici bir deneyim için Türkiye'den ayrılmak istiyor." ifadelerine yer verildi. 30 yaşındaki Boşnak oyuncu, son 2 sezondur Beşiktaş'ta sakatlığı ve diğer sebeplerden istediği süreyi alamadı ve geçtiğimiz yaz aylarında yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

ADEM LJAJIC 3 İTALYAN TAKIMININ GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz günlerde adı Başakşehir ile de anılan Adem Ljajic'in İtalya Serie A'dan Genoa , Cagliari ve Spezia'nın gündeminde olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ljajic ile yeni sözleşme imzalanmaması bekleniyor.

LJAJIC'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın 2018 yazında kiraladığı ve 2019 yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Adem Ljajic, siyah-beyazlı forma ile toplam 85 maçta forma giyerken 18 gol ve 26 asistlik bir performans sergilemişti.

star.com.tr

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