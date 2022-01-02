Adem Ljajic krizi çözüldü! Kimse bunu beklemiyordu: Geri dönüyor

Beşiktaş'ta ara transferde yolların ayrılması beklenen Adem Ljajic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Başakşehir ile de anılan Adem Ljajic'in Türkiye'den ayrılmak istediği ve İtalya'da Genoa , Cagliari ve Spezia takımlarının 30 yaşındaki oyuncuyu alabileceği öne sürüldü. Ljajic, bu sezon siyah-beyazlı forma ile hiç süre almadı.
İtalya basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ta bu sezon 1 dakika bile süre alamayan Adem Ljajic için, "Daha motive edici bir deneyim için Türkiye'den ayrılmak istiyor." ifadelerine yer verildi. 30 yaşındaki Boşnak oyuncu, son 2 sezondur Beşiktaş'ta sakatlığı ve diğer sebeplerden istediği süreyi alamadı ve geçtiğimiz yaz aylarında yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde adı Başakşehir ile de anılan Adem Ljajic'in İtalya Serie A'dan Genoa , Cagliari ve Spezia'nın gündeminde olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ljajic ile yeni sözleşme imzalanmaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın 2018 yazında kiraladığı ve 2019 yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Adem Ljajic, siyah-beyazlı forma ile toplam 85 maçta forma giyerken 18 gol ve 26 asistlik bir performans sergilemişti.
star.com.tr