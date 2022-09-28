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Spor

Adem Ljajic resmen Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek."

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